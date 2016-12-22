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На Украине задержали журналиста из Азербайджана
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На Украине задержали журналиста из Азербайджана
Украинский кризис, 18:03
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На Украине задержали журналиста из Азербайджана

Украинские пограничники задержали в киевском аэропорту Борисполь гражданина Нидерландов, объявленного в розыск по линии Интерпола, сообщает Госпогранслужба Украины. Задержанный, как уточняет азербайджанское издание Haqqin, является эмигрировавшим журналистом Фикратом Гусейновым.

Информацию об этом также подтвердила в своем Facebook исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк. «Судя по всему, Азербайджан объявил его в розыск через Интерпол, а Украина задержала согласно процедуре. Уточняем информацию. Если подтвердится, что он был в базе Интерпола, то это будет уже второй случай, когда репрессивные режимы используют Интерпол с целью давления на неугодных журналистов», — пояснила она.

О задержании журналиста также написало сотрудничающее с ним издание «Азадлык». Как отметило издание, Гусейнов был вынужден покинуть Азербайджан из-за преследования по политическим мотивам. В 2006 году он был избит неизвестными в Баку, после чего эмигрировал из страны и сменил гражданство.

По данным Госпогранслужбы Украины, Гусейнову были предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы и мошенничестве. Он был задержан во время оформления на рейс из Киева в Дюссельдорф.

О задержании журналиста уже было проинформировано посольство Нидерландов на Украине и украинское представительство в ПАСЕ. Судьбой Гусейнова занимаются правозащитники и голландские дипломаты.​

Как заявила Романюк, объявление журналиста в розыск через Интерпол азербайджанскими властями может свидетельствовать, что организация «превращается в механизм давления на журналистов». «Я думаю, что Интерполу надо как-то более ответственно относиться к проверке информации в своей базе. Мы будем обсуждать этот вопрос с международными организациями, чтобы они серьезно поставили этот вопрос перед Интерполом», — подчеркнула она.

В начале октября в Киеве был задержан российский журналист, корреспондент НТВ Вячеслав Немышев. Полиция остановила его во время репортажа. В скором времени он был выслан с Украины. Немышеву на три года запретили въезд в страну. СБУ обвинила его в подготовке «антиукраинских материалов». Действия Киева осудил российский МИД, назвав их «правовым произволом».

Теги: Украина , Азербайджан
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