Орешкин рассказал о позиции России по докапитализации Всемирного банка

Россия на встречах G20, а также МВФ и Всемирного банка (ВБ) высказала условия своего участия в докапитализации ВБ. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития России, управляющий по России в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.

«Главный вопрос, который выносился на повестку дня — вопрос докапитализации Всемирного банка. Капитала Всемирного банка не хватает, и он в относительно скором времени может попасть в ситуацию, когда ему будет сложно выдавать новые кредиты. Когда это обсуждалось, мы поставили вопрос о том, что вопрос докапитализации должен быть рассмотрен с учетом общей программы развития банка, сокращения издержек, чтобы все внутренние ресурсы были использованы» — сообщил министр.

Также Россия заявила о том, что в условиях, когда ВБ не инвестирует в проекты на территории России сложно говорить о том, что Россия должна вносить средства в капитал банка. «Либо мы сотрудничаем, не происходит дискредитации и мы участвуем во внесении капитала», — сформулировал Максим Орешкин позицию России в этом вопросе.

По итогам переговоров министры финансов и главы Центробанков G20 договорились в Вашингтоне о начале реформирования подхода к докапитализации одного из основных финансовых институтов — Всемирного банка. «Договорились, что менеджмент Всемирного банка, который хочет вынести этот вопрос на весеннюю сессию, представит общую программу мер: использования прибыли (для докапитализации. — РБК), снижения издержек, возможности докапитализации», — сообщил Максим Орешкин.

Министр также уточнил, что один из ключевых акционеров ВБ — США, пока не готов вести разговор об увеличении капитала банка. «Кто то готов уже сейчас инвестировать, американцы заняли аккуратную позицию, — тоже хотят видеть долгосрочную программу», — резюмировал он.

Осенняя встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка проходит в Вашингтоне. Участие в ней, помимо Орешкина, принимает министр финансов Антон Силуанов.