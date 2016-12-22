В Харькове облили красной краской памятный знак УПА

В Харькове неизвестные облили красной краской памятный знак, посвященный участникам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России организация). Об этом сообщает DEPO.ua.

Краской знак облили незадолго до того, как возле него состоялся митинг, посвященный памяти бойцов УПА. По словам организаторов мероприятия, когда его участники собрались в 9:00, знак уже был залит краской. После этого участники митинга вызвали на место происшествия полицию и коммунальные службы.

На фотографиях знака видно, что вся его передняя часть залита краской. Коммунальщики уже частично отмыли ее. Окончательно очистить памятник планируется в ближайшее время.

В Киеве 5 октября выходец из Луганской области разбил памятную доску на улице героев Небесной сотни (бывший участок улицы Институтской), посвященную погибшим участникам событий на Майдане в 2014 году. Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества).