При нападении слона на лагерь беженцев-рохинджа погибли четыре человека

В Бангладеш дикий слон напал на лагерь беженцев из Мьянмы. В результате погибли четыре человека, сообщает портал Bdnews24 со ссылкой на данные местной полиции.
Инцидент произошел утром в субботу, 14 октября, неподалеку от города Кокс-Базар у границы с Мьянмой. Дикий слон выбежал из джунглей и напал на палаточный лагерь беженцев-рохинджа. «Два человека погибли на месте, нескольких раненых были доставлены к медикам. Двое раненых позднее скончались около обеда», — рассказал представитель полиции.
Как уточняет портал, это не первый случай нападения животных на лагеря беженцев, расположенных в джунглях. Около месяца назад при аналогичном инциденте погибли два человека.
После обострившегося в августе 2017 года конфликта между рохинджа и властями Мьянмы в Бангладеш бежали более 400 тыс. мусульман-рохинджа. Это произошло после того, как вооруженная группировка «Араканская армия спасения рохинджа» напала на мьянманские силы безопасности, после чего власти региона развернули полицейскую операцию. Правозащитники обвинили власти страны в гонениях на рохинджа. Помощь беженцам, помимо прочих гуманитарных организаций, оказывает чеченский фонд имени Ахмата Кадырова.