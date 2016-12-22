Мединский рассказал о своем отношении к рэп-баттлам

В России уделяют слишком большое внимание рэп-баттлам, хотя они не являются частью отечественной культуры. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил министр культуры Владимир Мединский.

Мединский пояснил, что по его мнению рэп-баттлы не могут считаться новым направлением российской культуры. «Что касается рэп-баттлов, то мне кажется, что мы уделяем этому больше внимания, чем оно того стоит», — заявил он.

В то же время он провел параллели между рэп-баттлами и соревнованиями поэтов в Советском Союзе. По мнению Мединского, это сходство демонстрирует, что в этом явлении нет ничего принципиально нового. «Состязания поэтов проводились в России всегда. И в Советском Союзе — вспомните шестидесятников, соревнования импровизаторов, — и среди поэтов Серебряного века, и в XIX веке, и во многих других странах в разные времена. Мы можем вспомнить и средневековых менестрелей при монарших дворах. Так что ничего нового в этом нет», — рассказал министр культуры.

Тема рэп-баттлов приобрела в России особую популярность после прошедшего в августе состязания рэперов Oxxxymiron и Гнойного. Запись их поединка, опубликованная на You-Tube 13 августа, к настоящему моменту набрала более 25 млн просмотров. В то же время, обилие в рэп-баттле нецензурной лексики привлекло к нему внимание правоохранительных органов. Роскомнадзор оштрафовал издания, поставившие в своих публикациях прямые ссылки на его запись.