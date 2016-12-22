ФСБ пресекла попытку контрабанды 20 тонн сельхозпродукции с Украины

Сотрудники российских спецслужб задержали шестерых граждан Украины, нарушивших российскую госграницу с целью контрабанды около 20 т сельхозпродукции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Задержанные укрывались в одном из вагонов состава, следовавшего по маршруту Купянск (Украина) — Валуйки (Белгородская область). При этом поезд, не доезжая до границы с Россией, сделал «несанкционированную остановку» для выгрузки контрабанды.

В отношении задержанных в настоящее время проводится проверка. Два машиниста поезда привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст.​ 18.1 КоАП РФ (нарушение режима госграницы).

Ранее на Украине заявили о задержании двух российских пограничников. Как сообщал глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко, пограничники нашли лодку, на которой неизвестные причалили к берегу. Установить принадлежность задержанных к Погранслужбе ФСБ удалось «во время предварительного опроса».