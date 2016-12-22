Местные жители попытались перекрыть проезд на мусорный полигон под Клином

В клинском районе Подмосковья местные жители попытались перекрыть проезд мусоровозам на полигон «Алексинский карьер», проезд машин обеспечивают сотрудники полиции. Об этом РБК сообщила активист Татьяна Чайковская.

У въезда в полигон находились 10 активистов и «несколько нарядов полиции». По словам Чайковской, мусороперерабатывающий полигон был закрыт накануне, 13 октября, из-за многочисленных нарушений. Однако вечером того же дня суд отменил решение об административном приостановлении деятельности «Алексинского карьера».

«По 16 нарушениям, выявленным Роспотребнадзором, Клинский городской суд [Московской области] признал [эксплуатирующее] общество «Комбинат» виновным в нарушении санитарных правил эксплуатации свалки. Учитывая, что нарушения угрожают жизни и здоровью граждан, суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток, а вечером отменил это решение», — сообщила Чайковская.

«Алексинский карьер» — полигон, куда стали свозить мусор из Москвы после закрытия «Кучино» в Балашихе. По словам местных жителей, в день сюда приезжает до 700 мусоровозов.

Как сообщил РБК генеральный директор по развитию ООО «Комбинат» Максим Белолипецкий, полигон работает в штатном режиме. По его словам, «Алексинский карьер» продолжил работу из-за «дефицита полигонов» в регионе.

«Некая общественная организация выступает за то, чтобы он [полигон] закрылся и всячески этому содействует. Выходят на дороги, мешают заезду, до 4х утра сегодня перекрывали дорогу <...> А у нас в области дефицит полигонов — некуда вывозить [мусор]. Это коллапс. Мы пытаемся объяснить, что есть проблемы в области, есть сложности, и эта государственная проблема сейчас решается», — пояснил Белолипецкий.

По его словам, руководство компании не отрицает, что на полигоне присутствуют «какие-то рабочие проблемы». «В реальности есть проблемы на полигоне — мы не говорим, что мы чистые и пушисты. Есть какие-то проблемы рабочие, которые мы решаем», — добавил Белолипецкий. Он отметил, что призывает «не противодействовать» работе полигона, «все работает законно».

Справка



С 2013 года в Московской области закрыто 24 полигона ТКО. Оставшиеся 15 полигонов, по словам министра регионального минэкологии Александра Когана, эксплуатируются по 40–50 лет, это объекты «старого формата», к тому же их ресурс практически полностью исчерпан.



Для решения проблемы в регионе будет построено 12 мусороперерабатывающих комплексов, а также четыре мусоросжигательных завода.



Кроме того, объемы захоронения мусора из Москвы на территории Подмосковья планируется снизить в четыре раза до конца 2021 года.



«Мы получили соответствующий подтверждающий документ от Москвы, что Москва уменьшит объемы захоронений на территории Московской области в четыре раза до 2021 года. Это будет делаться в связи с тем, что будут вводиться дополнительные мощности по переработке отходов на территории Москвы и в других регионах», — сказал Александр Коган.



Сейчас объем бытовых отходов, который ежегодно поступает на утилизацию в Подмосковье, — 11,7 млн т. Из них, по данным регионального минэкологии, 3,8 млн т генерирует сама область, 7,9 млн т — Москва.

На ухудшение экологической обстановки из-за мусорной свалки «Кучино» в Балашихе пожаловались президенту России Владимиру Путину местные жители в июне. Российский лидер назвал это недопустимым и поручил закрыть полигон. На следующий день — 23 июня — его закрыли.

Город вынужден искать места для мусора, после того как подмосковные чиновники решили закрыть большинство других свалок. В начале октября власти Москвы приняли решение построить новый мусорный полигон в Новой Москве мощностью до 1 млн т в год.