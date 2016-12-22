В Абиджане при крушении грузового самолета погибли четыре человека

Фото: Ange Aboa / Reuters

В городе Абиджан, столице западноафриканской страны Кот-д’Ивуар, потерпел крушение грузовой самолет. Авария произошла после вылета воздушного судна из международного аэропорта города, сообщает Reuters.

Как сообщает агентство, крушение произошло из-за сильного шторма. Самолет с винтовым двигателем упал в море, его обломки прибило волной к побережью. В настоящее время спасатели обнаружили четыре тела пассажиров. По словам министра безопасности Кот-д’Ивуара, все четверо погибших — жители Молдавии, они были военнослужащими.

По данным местного издания Koaci.com, самолет должен был доставить груз для армии Франции. Как позднее уточнил Reuters, в результате крушения еще шесть человек получили ранения, четверо из них — французы, личность двоих устанавливается. «Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — уточнил агентству менеджер аэропорта.

Грузовой самолет принадлежит украинской авиастроительной компании «Антонов», отмечает Би-би-си.