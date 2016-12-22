Глава ПАСЕ заявила о готовности встретиться с Володиным и Матвиенко

Временный председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стелла Кириакидис направила письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором заявила о том, что готова с ними встретиться. Об этом РБК рассказал источник в делегации российского парламента.



Как рассказал собеседник, «она [Кириакидис] надеется, что как только будет подходящий случай, встретиться для обсуждения отношений между российским парламентом и ПАСЕ и считает этот вопрос исключительно важным». Аналогичное письмо Кириакидис направила и спикеру верхней палаты Валентине Матвиенко.



Также источник рассказал, что Кириакидис «выражает признательность за приглашение к участию в работе ассамблеи Межпарламентского союза, но отмечает, что ПАСЕ не имеет возможности направить официального представителя».

В субботу, 14 октября, Володин заявил, что Россия будет ждать изменения регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), чтобы затем вернуться в эту организацию. Парламентарий добавил, что Россия не может участвовать в заседаниях ПАСЕ «не потому, что не хочет», а потому что страну лишили права участия и права голоса.

Россию лишили права голоса в ассамблеи в апреле 2014 года, в качестве меры на присоединение Крыма в состав России. Кроме того, российские представители не могут состоять в руководящих органах ПАСЕ и принимать участие в миссиях наблюдателей на выборах.