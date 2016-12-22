В Мурманской области СК начал проверку инцидента с блокированием скорой

Следственный комитет начал проверку инцидента в городе Апатиты Мурманской области, где местный житель не пропустил карету скорой помощи, в которой находилась беременная женщина. Об этом РБК сообщила старший помощник главы СУ СК по региону Наталья Тростина.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 13 октября у одного из домов в Апатитах. 29-летний мужчина, находясь за рулем авто, не пропустил скорую, в которой находилась беременная женщина с предварительным диагнозом «угроза прерывания беременности».

По словам Тростиной, сейчас следствием опрашиваются лица, «проводятся другие необходимые проверочные мероприятия». «С беременной женщиной все в порядке», — добавила Тростина.

В середине июня в Госдуме предложили ужесточить наказание водителей, которые не пропустили машину скорой помощи. В соответствии с текстом законопроекта, парламентарии предложили лишать не пропустивших машину скорой помощи водителей прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если же в результате задержки больной умрет, то водителю будет грозить уголовная ответственность и лишение свободы на срок до четырех лет.