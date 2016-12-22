Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,73 57,32 EUR Нал. 68,33 67,68 USD Бирж. 57,16 -0,54 EUR Бирж. 67,64 -0,58 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5622,12 -31,45 ММВБ 2098,77 +0,18% РТС 1156,64 +1,11% Brent 57,20 +1,42% DJIA 22871,72 +0,13% Nasdaq 6605,80 +0,22% FTSE 7535,44 -0,28%
Роскомнадзор потребовал от «Вконтакте» удалить страницы о «зацепинге»
Лента новостей
Шарапова впервые после возвращения на корт вышла в финал турнира WTA 11:02, Спорт Россия присоединится к обмену налоговыми данными стран в 2018 году 11:00, Финансы Москва предложила «командирское» решение по расчету квот взносов в МВФ 11:00, Финансы ЦБ обозначил сроки принятия решения по объему докапиталиации Бинбанка 10:55, Финансы Эксперты ВАК заявили об отсутствии у Мединского базовых навыков историка 10:32, Общество В Госдуме заявили о намерении депутатов посетить Сирию 10:28, Политика В Смоленской области загорелся психоневрологический интернат 10:00, Общество В Москве госпитализировали двух человек после драки на Болотной площади 09:43, Общество Правительство одобрило конвенцию ЕС по борьбе с подделкой лекарств 09:27, Общество Москва согласовала с Пекином условия добычи золота в Забайкалье 09:06, Политика СМИ узнали об обвинении Ирана британскими властями в кибератаке 08:53, Политика На Украине власти обнаружили 150 километров «частной» границы с Венгрией 08:25, Политика Самолет авиакомпании Etihad из Абу-Даби экстренно сел в Сиднее 08:23, Общество Twitter передал сенаторам данные о 201 «связанном с Россией» аккаунте 08:04, Политика В Венгрии прошла акция «Самоопределение для Закарпатья» 07:58, Политика Боевик «Аль-Каиды» получил 13 лет тюрьмы в Гуантанамо за терроризм 06:18, Общество В России вступили в силу новые правила получения водительских прав 06:10, Общество В Алтайском крае в результате ДТП погиб человек 05:55, Общество Более 600 чиновников из Турции попросили убежища в Германии 05:36, Политика Курдистан усилил оборону спорных территорий на границе с Ираком 05:10, Политика «Коммерсантъ» узнал о показаниях «заказчика убийства» Дениса Вороненкова 04:59, Политика Президент Исландии потерял сознание в ванной и сломал нос 04:41, Общество Экс-глава аппарата Белого дома дал показания по «российскому делу» 04:30, Политика Генсек ООН выразил надежду на сохранение ядерного соглашения по Ирану 03:55, Политика NBC узнал о новых финансовых связях экс-главы штаба Трампа с Дерипаской 03:34, Политика В Госдуме пригрозили США изоляцией после отмены ядерной сделки с Ираном 03:06, Политика СМИ узнали о полном освобождении Ракки от террористов ИГ 02:44, Политика В МИДе назвали «постановкой» химическую атаку в сирийском Идлибе 02:29, Общество
Роскомнадзор потребовал от «Вконтакте» удалить страницы о «зацепинге»
Общество, 11:40
0
Роскомнадзор потребовал от «Вконтакте» удалить страницы о «зацепинге»

Росокмнадзор направил социальной сети «Вконтакте» и видеохостингу YouTube требования об удалении страниц с информацией о «руфинге» и «зацепинге». Об этом говорится на сайте ведомства.

Информация о «руферах» и «зацеперах» может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, полагают в ведомстве. Требования об удалении таких страниц были направлены на основании судебных решений.

«На этих страницах размещались материалы, пропагандирующие проезд на транспорте в непредназначенных для пассажиров местах, проникновение на различные объекты или части объектов, на которые вход запрещен (крыши зданий, высотные сооружения и т.д.)», — сказано в сообщении.

Администраторы «ВКонтакте» и YouTube уже удалили 187 страниц, еще 91 находятся в процессе удаления.

Теги: Роскомнадзор , руферы , «ВКонтакте» , зацепинг
Главное
ЦБ обозначил сроки принятия решения по объему докапиталиации Бинбанка Финансы
Материалы по теме
Роскомнадзор заблокировал 175 сайтов о «зацепинге» Технологии и медиа
Суд обязал «ВКонтакте» заблокировать информацию о «зацеперах» Общество
Более 30 электричек МЖД выбились из графика из-за гибели «зацепера» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку