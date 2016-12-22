Роскомнадзор потребовал от «Вконтакте» удалить страницы о «зацепинге»

Росокмнадзор направил социальной сети «Вконтакте» и видеохостингу YouTube требования об удалении страниц с информацией о «руфинге» и «зацепинге». Об этом говорится на сайте ведомства.

Информация о «руферах» и «зацеперах» может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, полагают в ведомстве. Требования об удалении таких страниц были направлены на основании судебных решений.

«На этих страницах размещались материалы, пропагандирующие проезд на транспорте в непредназначенных для пассажиров местах, проникновение на различные объекты или части объектов, на которые вход запрещен (крыши зданий, высотные сооружения и т.д.)», — сказано в сообщении.

Администраторы «ВКонтакте» и YouTube уже удалили 187 страниц, еще 91 находятся в процессе удаления.