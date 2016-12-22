Москва предложила «командирское» решение по расчету квот взносов в МВФ

Россия предложила «волевое решение» для минимизации разрыва в пропорции расчетных квот между развитыми странами и странами с формирующимися рынками в Международном валютном фонде (МВФ), сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Сегодня соотношение развивающихся и развитых стран примерно равное — 50 на 50, а разница по формуле между ними 7,5% не в пользу развивающихся стран. Поэтому мы предложили сделать разовое смешение долей в участии капитала фонда в пользу развивающихся стран на NN-ую величину, которую нужно оговорить, принять командирское решение, а потом уже рассчитывать по формуле», — сказал министр.

МВФ ратифицировала 14-й пересмотр квот, увеличивший их вдвое на три года позже запланированного срока — в декабре 2015 года. При этом 6% квот было перераспределено к развивающимся странам от развитых. В этой связи, в частности, Россия наряду с Бразилией, Китаем и Индией, вошла в число топ-10 крупнейших акционеров фонда.

Следующий пересмотр квот- 15-ый- планируется на октябрь 2019 года. Квоты государств-членов МВФ определяют организационные и финансовые отношения в МВФ, в том числе взносы, доступ к финансированию, число голосов в ходе обсуждений.



«Добиться окончательного решения по 15-ому пересмотру квот — неблизкие перспективы. Много разногласий по самой формуле <...> Чтобы сблизить разногласия нужно либо выбрать командирское решение, которое мы предложили, либо долгий, длящийся годами процесс», — добавил министр.

Силуанов отметил также, что, в первую очередь, в действующей формуле заинтересованы малые государства, «в основном европейские», которые позиционируют себя как страны с открытой экономикой и за счет этого получают больше преференций. «Мы, естественно, выступаем за то, чтобы в большей степени оценивать участие государства по ВВП» — добавил он.