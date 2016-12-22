В Госдуме заявили о намерении депутатов посетить Сирию

В Госдуме заявили о намерении делегации депутатов отправиться в Сирию. Об этом журналистам рассказал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает «Интерфакс».

«Визит делегации Государственной думы в Сирию может состояться в самом обозримом будущем, не исключаю, что, возможно, и до конца года», — сказал Слуцкий.

Председатель комитета подчеркнул, что в пятницу, 13 октября, на полях Ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге прошла встреча российских депутатов с новым главой Народного Совета Сирии Хаммудом Сабагом, пригласившим посетить республику. ​«Спикер Госдумы Вячеслав Володин от лица нижней палаты парламента принял приглашение», — отметил депутат.

Депутаты также планируют привлечь к поездке парламентариев из европейских стран. Как пояснил Слуцкий, этот визит должен посодействовать «скорейшему урегулированию» режима прекращения боевых действий в Сирии и восстановлению разрушенной инфраструктуры в стране.