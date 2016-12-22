В Смоленской области загорелся психоневрологический интернат

В Смоленской области произошел пожар в Жуковском психоневрологическом интернате в деревне Мощинки. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 5:34 утра. Пожар произошел на втором этаже здания, в результате происшествия пострадавших нет.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, все пациенты — около 350 человек — были эвакуированы, и после проветривания помещения люди вернулись в здание. Очаг возгорания, по данным агентства, составил 15 кв.м.