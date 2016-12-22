Правительство одобрило конвенцию ЕС по борьбе с подделкой лекарств

Правительство одобрило ​Конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медпродукции, угрожающей здоровью населения. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

Документ был подписан Москвой в 2011 году. Конвенцию уже поддерживают Испания, Венгрия, Молдавия, Гвинея, Армения, Албания, Бельгия, Франция, Буркина-Фасо, Турция и Украина.

Конвенция предусматривает уголовную ответственность не только за подделку лекарств, но и за производство, хранение и предложения по реализации такой медпродукции. В том числе предусматривается наказание за подделку документов и упаковок.

Кроме того, документ защищает права потерпевших и способствует развитию сотрудничества в борьбе с фальсификацией на территории России и на международном уровне.

Ранее глава Росздравнадзора Михаил Мурашко сообщил, что за четыре года объем выявленного фальсификата среди лекарственных препаратов в России уменьшился в два раза. По данным «РИА Новости», в ведомстве уточнили, что чаще всего подделываются аналоги виагры и ботокса.