СМИ узнали об обвинении Ирана британскими властями в кибератаке

Власти Великобритании обвиняют Иран в проведении кибератаки на парламент, нацеленной на нескольких депутатов, в том числе на главу правительства Терезу Мэй. Об этом со ссылкой на источники сообщает Daily Telegraph.

По данным собеседников издания, «беспрецендетная» кибертака была проведена еще в июне, и длилась более 12 часов, «подвергнув риску» около 90 аккаунтов электронной почты политиков. «Изначально думали, что за атакой стоит Россия, но сотрудники разведки пришли к выводу, что за это несет ответственность Иран», — сказано в сообщении. Daily Telegraph подчеркивает, что это первая крупная кибератака Тегерана на Великобританию.

​В ходе нападения хакеры неоднократно проверяли «слабые» пароли политиков и их помощников. Парламентариям пришлось блокировать свои учетные записи электронной почты, чтобы свести к минимуму ущерб от инцидента.

Мотив проведения кибератаки неизвестен. Эксперты издания предполагают, что за этим может стоять Корпус стражей исламской революции, чтобы подорвать ядерную сделку, так как хочет продолжения разработки Ираном ядерного оружия. ​

В конце июня хакеры атаковали компьютерную систему британского парламента. Тогда газета The Times со ссылкой на свои источники сообщала, что за проведением атак стояла российская сторона, «продававшая» пароли от электронной почты британских госслужащих на одном из русскоязычнях сайтов.