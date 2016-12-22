Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,70 57,33 EUR Нал. 68,39 67,71 USD Бирж. 57,16 -0,54 EUR Бирж. 67,64 -0,58 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5623,82 -29,75 ММВБ 2098,77 +0,18% РТС 1156,64 +1,11% Brent 57,20 +1,42% DJIA 22871,72 +0,13% Nasdaq 6605,80 +0,22% FTSE 7535,44 -0,28%
СМИ узнали об обвинении Ирана британскими властями в кибератаке
Лента новостей
Самолет авиакомпании Etihad из Абу-Даби экстренно сел в Сиднее 08:23, Общество Twitter передал сенаторам данные о 201 «связанном с Россией» аккаунте 08:04, Политика В Венгрии прошла акция «Самоопределение для Закарпатья» 07:58, Политика Боевик «Аль-Каиды» получил 13 лет тюрьмы в Гуантанамо за терроризм 06:18, Общество В России вступили в силу новые правила получения водительских прав 06:10, Общество В Алтайском крае в результате ДТП погиб человек 05:55, Общество Более 600 чиновников из Турции попросили убежища в Германии 05:36, Политика Курдистан усилил оборону спорных территорий на границе с Ираком 05:10, Политика «Коммерсантъ» узнал о показаниях «заказчика убийства» Дениса Вороненкова 04:59, Политика Президент Исландии потерял сознание в ванной и сломал нос 04:41, Общество Экс-глава аппарата Белого дома дал показания по «российскому делу» 04:30, Политика Генсек ООН выразил надежду на сохранение ядерного соглашения по Ирану 03:55, Политика NBC узнал о новых финансовых связях экс-главы штаба Трампа с Дерипаской 03:34, Политика В Госдуме пригрозили США изоляцией после отмены ядерной сделки с Ираном 03:06, Политика СМИ узнали о полном освобождении Ракки от террористов ИГ 02:44, Политика В МИД назвали «постановкой» химическую атаку в сирийском Идлибе 02:29, Общество Сбербанк отказался от услуг «Росгосстраха» при страховании ипотечников 01:55, Финансы Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины 01:46, Политика Детский омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя 01:24, Общество ФИДЕ назвала необязательным решение об отстранении Илюмжинова от выборов 01:02, Общество На Украине показали золотую лопату замгенпрокурора времен Януковича 00:49, Политика Россельхознадзор рассказал о «сыроподобных» продуктах из Македонии и КНР 00:14, Общество Новая стратегия: Крым ищет подход к «ноябрьскому» туристу 00:05, Партнерский материал «НОВАТЭК» принял участие в конкурсе на два нефтегазовых блока в Ливане 13 окт, 23:58, Бизнес Кипр выдал обвиняемого в хищении более 307 млн руб. россиянина 13 окт, 23:36, Общество Иран пообещал усилить «баллистическую программу» в ответ на давление США 13 окт, 23:30, Политика В Москве эвакуировали два ТЦ из-за звонков о минировании 13 окт, 23:15, Общество Синоптики предупредили о дождливых выходных в Москве 13 окт, 23:05, Общество
СМИ узнали об обвинении Ирана британскими властями в кибератаке
Атаки хакеров, 08:53
0
СМИ узнали об обвинении Ирана британскими властями в кибератаке

Власти Великобритании обвиняют Иран в проведении кибератаки на парламент, нацеленной на нескольких депутатов, в том числе на главу правительства Терезу Мэй. Об этом со ссылкой на источники сообщает Daily Telegraph.

По данным собеседников издания, «беспрецендетная» кибертака была проведена еще в июне, и длилась более 12 часов, «подвергнув риску» около 90 аккаунтов электронной почты политиков. «Изначально думали, что за атакой стоит Россия, но сотрудники разведки пришли к выводу, что за это несет ответственность Иран», — сказано в сообщении. Daily Telegraph подчеркивает, что это первая крупная кибератака Тегерана на Великобританию.

​В ходе нападения хакеры неоднократно проверяли «слабые» пароли политиков и их помощников. Парламентариям пришлось блокировать свои учетные записи электронной почты, чтобы свести к минимуму ущерб от инцидента.

Мотив проведения кибератаки неизвестен. Эксперты издания предполагают, что за этим может стоять Корпус стражей исламской революции, чтобы подорвать ядерную сделку, так как хочет продолжения разработки Ираном ядерного оружия. ​

В конце июня хакеры атаковали компьютерную систему британского парламента. Тогда газета The Times со ссылкой на свои источники сообщала, что за проведением атак стояла российская сторона, «продававшая» пароли от электронной почты британских госслужащих на одном из русскоязычнях сайтов.

Теги: Великобритания , Иран , кибератака
Главное
NBC узнал о новых финансовых связях экс-главы штаба Трампа с Дерипаской Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о проекте хакеров и властей США по защите от кибератак Политика
США выделят Украине более $5 млн. на предотвращение кибератак Политика
В Сеуле заявили о кибератаках из КНДР на криптовалютные биржи Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку