Президент Исландии потерял сознание в ванной и сломал нос

Исландский лидер Гвюдни Йоуханнессон сломал нос, принимая ванну. Об этом он написал в своем Facebook.

«Теплая и уютная ванна прошлой ночью оказалась слишком горячей и уютной», — рассказал президент Исландии. По его словам, он потерял сознание из-за чересчур горячей воды, ударился лбом о борт ванной и сломал себе нос.

Йоуханнессона доставили в больницу и наложили швы на раны. В своем сообщении в Facebook он поблагодарил медиков за оказанную помощь. Он также заявил, что чувствует себя хорошо, однако ссадина на лбу напоминает ему об инциденте.