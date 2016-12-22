Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,69 57,24 EUR Нал. 68,39 67,64 USD Бирж. 57,16 -0,54 EUR Бирж. 67,64 -0,58 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5670,61 +17,04 ММВБ 2098,77 +0,18% РТС 1156,64 +1,11% Brent 57,20 +1,42% DJIA 22871,72 +0,13% Nasdaq 6605,80 +0,22% FTSE 7535,44 -0,28%
Экс-глава аппарата Белого дома дал показания по «российскому делу»
Лента новостей
Президент Исландии потерял сознание в ванной и сломал нос 04:41, Общество Экс-глава аппарата Белого дома дал показания по «российскому делу» 04:30, Политика Генсек ООН выразил надежду на сохранение ядерного соглашения по Ирану 03:55, Политика NBC узнал о новых финансовых связях экс-главы штаба Трампа с Дерипаской 03:34, Политика В Госдуме пригрозили США изоляцией после отмены ядерной сделки с Ираном 03:06, Политика СМИ узнали о полном освобождении «столицы» ИГ от террористов 02:44, Политика В МИД назвали «постановкой» химическую атаку в сирийском Идлибе 02:29, Общество Сбербанк отказался от услуг «Росгосстраха» при страховании ипотечников 01:55, Финансы Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины 01:46, Политика Детский омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя 01:24, Общество ФИДЕ назвала необязательным решение об отстранении Илюмжинова от выборов 01:02, Общество На Украине показали золотую лопату замгенпрокурора времен Януковича 00:49, Политика Россельхознадзор рассказал о «сыроподобных» продуктах из Македонии и КНР 00:14, Общество Новая стратегия: Крым ищет подход к «ноябрьскому» туристу 00:05, Партнерский материал «НОВАТЭК» принял участие в конкурсе на два нефтегазовых блока в Ливане 13 окт, 23:58, Бизнес Кипр выдал обвиняемого в хищении более 307 млн руб. россиянина 13 окт, 23:36, Общество Иран пообещал усилить «баллистическую программу» в ответ на давление США 13 окт, 23:30, Политика В Москве эвакуировали два ТЦ из-за звонков о минировании 13 окт, 23:15, Общество Синоптики предупредили о дождливых выходных в Москве 13 окт, 23:05, Общество Туберкулез в морге: почему уволили главного судмедэксперта Москвы 13 окт, 22:51, Общество МИД вспомнил про «пятницу 13-е» из-за заявлений Трампа об Иране 13 окт, 22:43, Политика Могерини заявила о невозможности США выйти из ядерной сделки с Ираном 13 окт, 22:13, Политика Путин, Вуйчич, Че Гевара: как в Сочи пройдет фестиваль левой молодежи 13 окт, 22:06, Политика Земан отказался извиняться перед Украиной за слова о компенсации за Крым 13 окт, 21:45, Политика «Спартак» одержал первую за сезон гостевую победу в чемпионате России 13 окт, 21:34, Спорт Глава ВТБ допустил предоставление кредита CEFC на покупку доли «Роснефти» 13 окт, 21:28, Бизнес Стала известна схема Кремля по замене руководства Дагестана и единороссов 13 окт, 21:18, Политика Трамп обнародовал стратегию противодействия Ирану 13 окт, 20:58, Политика
Экс-глава аппарата Белого дома дал показания по «российскому делу»
Политика, 04:30
0
Экс-глава аппарата Белого дома дал показания по «российскому делу»

Бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибус добровольно дал показания группе спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию вероятного вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Об этом изданию Politico сообщил адвокат Прибуса Уильям Берк. 

«Прибус добровольно дал показания группе спецпрокурора Мюллера. Он был счастлив ответить на все их вопросы», - пояснил Берк. По данным Politico, Прибус является ключевой фигурой в расследовании «российского дела», так как присутствовал на многих встречах Трампа с политиками и был знаком с засекреченными документами Белого дома.

В издании отметили, что группа Мюллера также должна будет допросить бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и юриста Белого дома Дон Макган. Кроме того, допрос ждет директора по коммуникациям администрации президента США Хоуп Хикс.

Беглый дом: кто и почему покидал команду Трампа Еще 4 фото
Фотогалерея

Президент США Дональд Трамп уволил Прибуса в июле 2017 года. На его место был назначен генерал Джон Келли.

Спайсер ушел в отставку в середине июля 2017 года. По его словам, он покинул свой пост из-за несогласия с назначением на пост директора по коммуникациям Белого дома нью-йоркского финансиста Энтони Скарамуччи.

Сам Скарамуччи покинул свой пост спустя десять дней после назначения. По информации источников газеты The New York Times, это произошло из-за того, что Скарамуччи «довольно грубо» отозвался о старших сотрудниках Белого дома. На его место пришла экс-модель Ralph Lauren, 28-летняя Хоуп Хикс. В 2016 году она работала в предвыборном штабе Трампа и отвечала за связи с общественностью.

Теги: США , Белый дом , выборы президента США , «российское дело»
Главное
NBC узнал о новых финансовых связях экс-главы штаба Трампа с Дерипаской Политика
Материалы по теме
СNN обвинил Россию во вмешательстве в политику через Pokemon Go Политика
Google подтвердила проверку вмешательства России в выборы в США Политика
Google нашел вмешательство России в выборы в США через YouTube и Gmail Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку