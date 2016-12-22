Экс-глава аппарата Белого дома дал показания по «российскому делу»

Бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибус добровольно дал показания группе спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию вероятного вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Об этом изданию Politico сообщил адвокат Прибуса Уильям Берк.

«Прибус добровольно дал показания группе спецпрокурора Мюллера. Он был счастлив ответить на все их вопросы», - пояснил Берк. По данным Politico, Прибус является ключевой фигурой в расследовании «российского дела», так как присутствовал на многих встречах Трампа с политиками и был знаком с засекреченными документами Белого дома.

В издании отметили, что группа Мюллера также должна будет допросить бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и юриста Белого дома Дон Макган. Кроме того, допрос ждет директора по коммуникациям администрации президента США Хоуп Хикс.

Президент США Дональд Трамп уволил Прибуса в июле 2017 года. На его место был назначен генерал Джон Келли.

Спайсер ушел в отставку в середине июля 2017 года. По его словам, он покинул свой пост из-за несогласия с назначением на пост директора по коммуникациям Белого дома нью-йоркского финансиста Энтони Скарамуччи.

Сам Скарамуччи покинул свой пост спустя десять дней после назначения. По информации источников газеты The New York Times, это произошло из-за того, что Скарамуччи «довольно грубо» отозвался о старших сотрудниках Белого дома. На его место пришла экс-модель Ralph Lauren, 28-летняя Хоуп Хикс. В 2016 году она работала в предвыборном штабе Трампа и отвечала за связи с общественностью.