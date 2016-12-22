Генсек ООН выразил надежду на сохранение ядерного соглашения по Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на сохранение ядерного соглашения по Ирану — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

«Генсек неоднократно заявлял, что принятие СВПД является очень важным прорывом для консолидации ядерного нераспространения и укрепления глобального мира и безопасности», — сказал Дюжаррик.

Американский лидер Дональд Трамп 13 октября сообщил о новой стратегии противодействия Ирану. По словам президента США, Иран не выполняет условия по ядерной программе. Это касается центрифуг для обогащения. Также Тегеран не позволял проводить полноценные инспекции своих ядерных объектов. США пригрозили выйти из ядерного соглашения.

В ответ иранский лидер Хасан Роухани заявил, что страна будет и дальше расширять свою баллистическую программу. «Иранская нация никогда не будет склоняться перед любым иностранным давлением. Иран и [ядерная] сделка сейчас сильнее, чем когда-либо», — отметил президент Ирана. Он добавил, что действия Трампа сыграют против США и приведут к изоляции.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности​ Федерика Могерини также считает, что Штаты не могут в одностороннем порядке покинуть СВПД. «Мы, международное сообщество, не можем допустить развала работающего соглашения по ядерной программе», — подчеркнула представитель ЕС.

В МИД России выразили сожаление из-за решения Трампа по Ирану. В МИД считают, что новая стратегия Трампа «обречена на провал». По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, «пятница 13-е теперь будет вызывать и политические ассоциации».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США ожидает изоляция, если угрозы Трампа о выходе из ядерной сделки будут выполнены. По его словам, обвинения Вашингтона в адрес Тегерана по невыполнению условий сделки «голословны и безосновательны». Вместе с тем, Слуцкий считает, что США не выйдут из СВПД, поскольку понимают, что последствия могут «поставить мир на грань войны».

