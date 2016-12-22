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В Госдуме пригрозили США изоляцией после отмены ядерной сделки с Ираном
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В Госдуме пригрозили США изоляцией после отмены ядерной сделки с Ираном
Политика, 03:06
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В Госдуме пригрозили США изоляцией после отмены ядерной сделки с Ираном

США ждет изоляция, если Вашингтон выйдет из ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает «Интерфакс».

«США могут остаться в изоляции в Совете Безопасности ООН, если будут выполнены угрозы Трампа разорвать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)», — сказал Слуцкий. Он подчеркнул, что обвинения в адрес Ирана о невыполнении условий соглашения «голословны и бездоказательны».

«Остальные члены «шестерки» выступают за сохранение «иранской сделки». В Европе, Китае и России хорошо осознают, к каким непоправимым последствиям могут привести провокационные заявления Вашингтона в адрес Ирана», — отметил Слуцкий. По его словам, США не выйдут из ядерной сделки, так как «это чревато крайне тяжелой ситуацией в регионе, которая может поставить мир на грань войны».

Президент США Дональд Трамп обнародовал новую стратегию противодействия Ирану 13 октября. По мнению Трампа, Тегеран не выполняет условия по ядерной программе. Он добавил, что Иран не выполнил своих обязательств по центрифугам для обогащения и не давал проводить инспекции на своих ядерных объектах. Из-за этого США могут выйти из ядерной сделки.

Президент Ирана Хасан Роухани в ответ на действия США пообещал расширять свою баллистическую программу. «Иранская нация никогда не будет склоняться перед любым иностранным давлением. Иран и [ядерная] сделка сейчас сильнее, чем когда-либо», — подчеркнул Роухани. По его словам, стратегия Трампа обернется против США и приведет к изоляции Штатов.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности​ Федерика Могерини также заявила, что США не могут в одностороннем порядке расторгнуть соглашение. «Мы, международное сообщество, не можем допустить развала работающего соглашения по ядерной программе», — отметила она.

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В МИД России «с сожалением» отнеслись к решению Трампа о новой стратегии по Ирану. В ведомстве считают, что эти действия «обречены на провал». Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что «пятница 13-е теперь будет вызывать и политические ассоциации».
Теги: Госдума , США , Иран , ядерная программа
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