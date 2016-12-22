В МИД назвали «постановкой» химическую атаку в сирийском Идлибе

Россия «все больше и больше склоняется» к том, что химическая атака в апреле 2017 года в сирийской провинции Идлиб была постановочной. Об этом директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов сообщил на брифинге в ООН по сирийскому «химическому досье», передает «Интерфакс».

«Считаем, что Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию (СМР) должен отработать все версии [химатаки], включая авиационную», — сказал Ульянов. По его словам, Россия не станет бездоказательно навязывать свою точку зрения по этой проблеме «в отличие от некоторых наших партнеров». Ульянов отметил, что доклад СМР по итогам расследования химатаки в Идлибе ожидается 26 октября. Он добавил, что Россия «внимательнейшим образом» проанализирует доклад.

Ранее постпред России при Отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин назвал доклад Независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии «политически ангажированной фальшивкой».

В обнародованном докладе говорилось, что власти Сирии неоднократно использовали химоружие против мирных жителей, в том числе в апреле 2017 года в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Правительство Сирии отказалось признать свою причастность к химатакам. «Сирия не использует и не будет использовать химическое оружие против своего народа, потому что, в первую очередь, этого оружия у нас нет», — заявили в Дамаске. В конце августа Минобороны России сообщило, что российские специалисты ликвидировали последние объекты по производству и хранению химоружия в Сирии.

Химическая атака в Хан-Шейхуне произошла в апреле 2017 года. Жертвами атаки стали более 80 человек, в том числе 11 детей. США и другие страны Запада возложили ответственность за химатаку на президента Сирии Башара Асада. Также США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, откуда якобы вылетали сирийские самолеты с химическими бомбами.

