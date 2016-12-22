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Детский омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя
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Детский омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя
Общество, 01:24
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Детский омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что маркировка кинолент «18+» носит рекомендательный характер и учитель из Балашихи имел право показать детям фильм ужасов во время урока.

«Я не осуждаю учительницу из Балашихи, которая показала фильм «Оно» учащимся восьмого класса. Думаю, что она хотела таким образом найти контакт с детьми, показать, что у них есть общие интересы», — заявила Мишонова.

Она также рассказала, что любит произведения американского писателя Стивена Кинга, работающего в жанрах фантастики и ужасов. Автор написал роман «Оно» в 1986 году. По сюжету невидимый взрослым клоун Пеннивайз охотится за детьми. Первая экранизация романа «Оно» вышла в 1990 году, ее режиссером был Томми Ли Уоллес. В 2017 году режиссер Андрес Мускетти выпустил свою киноверсию книги. За три недели фильм собрал в мировом прокате более $500 млн.

«Мой приятель, журналист и кинокритик Антон Долин сказал, что этот фильм очень даже подходит для такого возраста», — отметила Мишонова. Омбудсмен выразила сожаление, что учительнице пришлось уволиться после инцидента. По словам Мишоновой, женщина написала заявление по собственному желанию «из-за того, что на нее пожаловались». Мишонова добавила, что «никаких репрессий в отношении нее нет».

Ранее стало известно, что учительницу одной из балашихинских школ уволили после показа фильма ужасов «Оно» на уроке. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе администрации городского округа. «Проведена проверка, факт подтвердился, учитель уволен», — сообщили в пресс-службе. По словам собеседника агентства, учительница показала фильм по просьбе учеников. По данным источника «Комсомольской правды», инцидент произошел в школе № 15 в микрорайоне Железнодорожный.

Теги: Подмосковье , детский омбудсмен , Школа , Стивен Кинг , Фильм ужасов
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