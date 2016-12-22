На Украине показали золотую лопату замгенпрокурора времен Януковича

Генпрокуратура Украины показала золотую лопату, найденную в доме отца бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина. Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в своем Facebook.

Источник украинского издания LB.ua сообщал в январе, что сотрудники спецслужб во время обыска в рамках уголовного дела против Кузьмина обнаружили золотую лопату. Сам экс-замгенпрокурор назвал эту информацию фейком. По его словам, эти данные являются «отражением чистоплотности всей украинской журналистики и всей украинской власти».

Кузьмина подозревают в захвате земель комплекса отдыха «Пуща-Водица» на северо-западе Киева. Следствие установило, что Кузьмин в 2008-2010 годах вступил в сговор с директором комплекса отдыха. Он воспользовался служебным положением и захватил участок площадью 1,0457 га и легализовал полученное имущество. Для этого он использовал поддельные документы. По данным прокуратуры, его действия нанесли ущерб государству на сумму 1,2 млн грн (2,6 млн руб. по нынешнему курсу).

Также в 2010 году Кузьмин незаконно приобрел недвижимость на сумму 8,4 млн грн (18,2 млн руб. по нынешнему курсу). В результате против экс-замгенпрокурора были завели восемь уголовных дел и объявили его в розыск. Прокуратура также готовит ходатайства в суд для избрания ему меры пресечения. Ранее задержанного директора «Пуща-Водицы» поместили под стражу в зале суда, там же ему объявили о снятии с должности.

Кузьмин занимал должность первого замгенпрокурора в 2010-2013 годах. Позднее он стал замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В 2014 году был кандидатом на пост президента Украины. В июне 2014 года суд Украины постановил арестовать Кузьмина за преступления по ч. 3. ст. 371 УК Украины (Заведомо незаконные задержания, привод или арест). Тогда же Кузьмин покинул страну.