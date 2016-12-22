В Москве эвакуировали два ТЦ из-за звонков о минировании

Из-за звонка о минировании в Москве эвакуировали два торговых центра «Метрополис» и «Хорошо». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«ТЦ «Метрополис» эвакуирован в Москве после звонка о заложенном взрывном устройстве», — сказал источник. Ранее в полицию поступил звонок о минировании ТЦ «Хорошо». Позднее источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что сообщение об угрозе взрыва в ТЦ «Хорошо» было ложным.

Шесть ТЦ в Москве были эвакуированы 10 сентября из-за угрозы взрывов. Эвакуации проходили в ТЦ «Тульский», «Гудзон», «Дубровка», «Коломенский», «Капитолий», а также на Митинском радиорынке.

В России с 10 сентября в правоохранительные органы стали массово поступать звонки о минировании зданий. В сотнях городах России проходили эвакуации ТЦ, вокзалов, гостиниц, кинотеатров, административных зданий и учебных заведений. Все сообщения об угрозах взрывов оказались ложными. По данному факту ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

Позднее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что сотрудники ведомства нашли четырех подозреваемых в распространении ложных сообщений о минировании. Ими оказались четверо россиян, они находятся за границей.