Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,63 57,18 EUR Нал. 68,38 67,65 USD Бирж. 57,19 -0,51 EUR Бирж. 67,62 -0,60 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5549,99 +105,99 ММВБ 2098,77 +0,18% РТС 1156,64 +1,11% Brent 57,16 +1,35% DJIA 22878,74 +0,17% Nasdaq 6606,19 +0,22% FTSE 7535,44 -0,28%
В Москве эвакуировали два ТЦ из-за звонков о минировании
Лента новостей
Синоптики предупредили о дождливых выходных в Москве 23:05, Общество Туберкулез в морге: почему уволили главного судмедэксперта Москвы 22:51, Общество МИД вспомнил про «пятницу 13-е» из-за заявлений Трампа об Иране 22:43, Политика Могерини заявила о невозможности США выйти из ядерной сделки с Ираном 22:13, Политика Путин, Вуйчич, Че Гевара: как в Сочи пройдет фестиваль левой молодежи 22:06, Политика Земан отказался извиняться перед Украиной за слова о компенсации за Крым 21:45, Политика «Спартак» одержал первую за сезон гостевую победу в чемпионате России 21:34, Спорт Глава ВТБ допустил предоставление кредита CEFC на покупку доли «Роснефти» 21:28, Бизнес Стала известна схема Кремля по замене руководства Дагестана и единороссов 21:18, Политика Трамп обнародовал стратегию противодействия Ирану 20:58, Политика США ввели новые санкции против Корпуса стражей исламской революции 20:54, Политика МИД назвал выход Израиля из ЮНЕСКО следованием «дурному» примеру США 20:50, Политика Режиссер сериала «Спящие» Юрий Быков объявил об уходе из кино 20:40, Общество Тренер сборной США ушел в отставку после провала квалификации ЧМ-2018 20:35, Спорт Новым директором ЮНЕСКО стала экс-министр культуры Франции 20:32, Политика Суд в Турции освободил пилота упавшего в марте истребителя ВВС Сирии 20:29, Политика Человек Турчака возглавит ЦИК «Единой России» 20:26, Политика Поставщик чипов Apple потребовал запретить производство iPhone в Китае 20:18, Технологии и медиа Глава МИД Великобритании приедет в Россию впервые за пять лет 20:15, Политика Козак поручил Минфину «доработать» вопрос изъятия трети бюджета Сахалина 20:11, Бизнес В Татарстане предъявили обвинения обстрелявшему полицейских мужчине 19:51, Общество Чемпионат России по футболу. «Ахмат» — «Спартак». Онлайн 19:30, Спорт Российских нефтяников попросили увеличить биржевые продажи дизтоплива 19:23, Бизнес В Боткинской больнице документы за врачей заполнит робот 19:20, Технологии и медиа Информационное бюро НАТО в Москве закидали дымовыми шашками 19:19, Общество ЦБ утвердил план участия в санации Бинбанка 19:08, Финансы Карнавальное стояние: карта перекрытий улиц в Москве в выходные 18:57, Общество Москва в 2018 году увеличит объем займов в полтора раза 18:53, Экономика
В Москве эвакуировали два ТЦ из-за звонков о минировании
Общество, 23:15
0
В Москве эвакуировали два ТЦ из-за звонков о минировании

Из-за звонка о минировании в Москве эвакуировали два торговых центра «Метрополис» и «Хорошо». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«ТЦ «Метрополис» эвакуирован в Москве после звонка о заложенном взрывном устройстве», — сказал источник. Ранее в полицию поступил звонок о минировании ТЦ «Хорошо». Позднее источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что сообщение об угрозе взрыва в ТЦ «Хорошо» было ложным.

Шесть ТЦ в Москве были эвакуированы 10 сентября из-за угрозы взрывов. Эвакуации проходили в ТЦ «Тульский», «Гудзон», «Дубровка», «Коломенский», «Капитолий», а также на Митинском радиорынке.

В России с 10 сентября в правоохранительные органы стали массово поступать звонки о минировании зданий. В сотнях городах России проходили эвакуации ТЦ, вокзалов, гостиниц, кинотеатров, административных зданий и учебных заведений. Все сообщения об угрозах взрывов оказались ложными. По данному факту ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

Позднее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что сотрудники ведомства нашли четырех подозреваемых в распространении ложных сообщений о минировании. Ими оказались четверо россиян, они находятся за границей.

Теги: Москва , эвакуация , минирование , ТЦ
Главное
Трамп обнародовал стратегию противодействия Ирану Политика
Материалы по теме
Райффайзенбанк эвакуировал все отделения в России Финансы
В Петербурге эвакуировали офис «ВКонтакте» и «Республику котов» Общество
Суд в Петербурге эвакуировали в ходе процесса над телефонной террористкой Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку