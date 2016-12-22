Синоптики предупредили о дождливых выходных в Москве

В ночь на субботу 14 октября в Москве ожидаются дожди, температура ночью и днем составит около 6-8 градусов. Об этом РБК сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. «Давление начнет расти, порывы ветра до 15 м/c. В воскресенье [15 октября] облачно, небольшой дождь, ветер 5-10м/c», — сказал он.

По данным Гидрометцентра России, в субботу в Москве будет облачно, ночью пройдут сильные дожди. Днем количество осадков снизится. Ветер западный. Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.

В воскресенье также будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с.