МИД вспомнил про «пятницу 13-е» из-за заявлений Трампа об Иране

Словосочетание «пятница 13-е» теперь будет ассоциироваться с политикой, заявил «РИА Новости» заместитель главы МИДа Сергей Рябков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о новой стратегии действий в отношении Ирана.

«Пятница 13-е теперь будет вызывать и политические ассоциации», — сказал Рябков.

В свою очередь, директор департамента МИДа по вопросам нераспространения Михаил Ульянов в разговоре с агентством «Интерфакс» назвал отказ американского лидера подтвердить конгрессу выполнение Ираном соглашения «крайне печальным и безответственным».

Он выразил мнение, что «политика, направленная на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и доверия к нему, действительно наносит серьезный удар по усилиям обеспечить нераспространение ядерного оружия».

Ульянов привел в пример ситуацию с Северной Кореей. Эта страна «видит, что договариваться и смысла нет, если так легко можно взять и разорвать сделку, тем более одобренную Советом безопасности ООН», подчеркнул Ульянов.

Дональд Трамп объявил о новой стратегии действий в отношении Ирана в пятницу, 13 октября. Тегеран, по его мнению, не выполняет условия соглашения по ядерной программе — Совместного всеобъемлющего плана действий. Глава государства уточнил, что Иран не выполнил условия относительно центрифуг для обогащения, а также препятствовал полноценным инспекциям своих ядерных объектов.

Вашингтон призывал к нейтрализации «дестабилизирующего влияния Ирана», а также к «сдерживанию агрессии» со стороны Тегерана. Соединенные Штаты, как отмечал Трамп, намерены работать над восстановлением «традиционных союзов и региональных партнерств» на Ближнем Востоке для того, чтобы обеспечить в регионе «более стабильный баланс сил».

Кроме того, власти США собираются предпринимать действия по предотвращению внешнего финансирования правительства Ирана и действий Корпуса стражей исламской революции, а также противодействовать угрозам своей стране и союзникам, которые исходят от баллистических ракет и другого «асимметричного оружия» в Иране.

В ответ в МИД России «с сожалением» восприняли решение Трампа. «Рассчитываем, что этот шаг не окажет непосредственного воздействия на ход выполнения договоренности, хотя очевидно, что он не стыкуется с духом и буквой СВПД», — говорилось в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. В МИДе напомнили США о «недопустимости использования агрессивной и угрожающей риторики в международных отношениях». В ведомстве считают, что такие действия «обречены на провал».