МИД назвал выход Израиля из ЮНЕСКО следованием «дурному» примеру США

Решение властей Израиля выйти из ЮНЕСКО, которые последовали «дурному» примеру США, вызывает сожаление. Об этом сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что заявление о выходе Израиля из ЮНЕСКО прозвучало в тот момент, когда в организации «начала прослеживаться тенденция к снятию накала политизированности при рассмотрении «палестинских резолюций». Эти резолюции касаются сохранности Старого города Иерусалима, восстановления и развития Сектора Газа, вопросов образования, культуры, гендерного равенства, а также работы с молодежью на территории Палестины, уточнила Захарова.

Она подчеркнула, что за этим шагом последует прекращение российско-израильского сотрудничества на площадке ЮНЕСКО. «Речь идет о таких важных программах, как профилактика экстремизма и радикализма посредством образования, и о мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертвам холокоста», — заключила представитель МИДа.

Власти Израиля объявили о решении выйти из ЮНЕСКО — специализированного учреждения ООН по вопросам науки и культуры — 12 октября. Такое решение было принято после того, как Госдепартамент уведомил руководителя организации Ирину Бокову о решении выйти из состава ЮНЕСКО. США такое решение объяснили ростом задолженности, необходимостью проведения фундаментальной реформы организации, а также «антиизраильскими настроениями, которые сохраняются в ЮНЕСКО».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение Вашингтона «смелым и высоконравственным» шагом.

В октябре прошлого года Израиль уже приостановил сотрудничество с ЮНЕСКО. Власти страны объяснили такое решение принятием организацией резолюции, отрицающей связь евреев с Храмовой горой в Иерусалиме. Документ приняли при поддержке 24 стран из 58.