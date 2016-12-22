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Суд в Турции освободил пилота упавшего в марте истребителя ВВС Сирии
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Суд в Турции освободил пилота упавшего в марте истребителя ВВС Сирии
Политика, 20:29
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Суд в Турции освободил пилота упавшего в марте истребителя ВВС Сирии

Суд в Турции освободил из-под стражи пилота МиГ-23 сирийских ВВС, который разбился вблизи от сирийско-турецкой границы 4 марта, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на его адвоката.

Офицер находился под стражей семь месяцев. По информации телеканала, его зовут Мехмет Суфхан, судебный процесс по его делу будет продолжен. Следующее слушание предварительно назначено на 25 октября, пишет CNN Turk. Пилота передали сирийским властям. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело. Его обвинили в нарушении государственной границы и шпионаже.

Крушение сирийского МиГ-23 произошло 4 марта. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым уточнял, что истребитель упал на сирийской стороне. Пилот смог катапультироваться, но получил ранения. В числе первоначальных версий крушения рассматривались сложные погодные условия.

Спасательные работы по поиску пилота велись несколько часов. Его нашли и доставили в турецкую больницу. На следующий день после падения 56-летний летчик заявил, что самолет был сбит. По его словам, МиГ-23 вылетел из Латакии, чтобы нанести удар по объектам в сельской местности вблизи Идлиба. Через некоторое время самолет был атакован.

Организация «Ахрар аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) взяла на себя ответственность за крушение истребителя. По словам боевиков, самолет был сбит из зенитной установки калибром 23 мм.

Теги: суд , Сирия , Турция , пилот
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