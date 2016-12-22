В Татарстане предъявили обвинения обстрелявшему полицейских мужчине

Завершено расследование в отношении жителя Татарстана, ​59-летнего Ильдара Кадырова, который изначально подозревался в поджоге автомобиля в Казани, а позднее попытался скрыться от полицейских в платье и на велосипеде. По данным управления Следственного комитета России по Татарстану, мужчина теперь обвиняется и в других преступлениях: он обстрелял наряд полиции, похитил двух пенсионеров, требуя отвезти его в Казань, но на полпути решил скрыться в женском платье на велосипеде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского управления СК.

Он обвиняется в преступлениях по следующим статьям: ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п.п. «в», «г, » «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Обвиняемый арестован. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением против него направлено в суд.

По данным СК, в мае этого года органы дознания возбудили уголовное дело по факту поджога автомобиля на улице Сахарова в Казани. 7 мая в связи с информацией о возможной причастности Кадырова к этому преступлению пятеро сотрудников ОП №13 «Азино-2» МВД по Казани прибыли к нему на дачу в Высокогорский район в СНТ «Березка», где собирались провести оперативно-разыскные мероприятия. Однако силовики не смогли этого сделать, так как он запер дверь снаружи на амбарный замок. Сотрудники полиции попросили подозреваемого выйти на улицу.

Понимая, что во время обыска у него найдут два пистолета Макарова и патроны, Кадыров решил расправиться с силовиками. Он передал им через окно ключи от дома, а когда они открыли дверь, начал стрелять по ним из пистолетов.

Полицейские успели уйти, а Кадыров перепрыгнул через забор и бросился бежать, отстреливаясь. Его ранили в ногу. Затем он под угрозой смерти заставил чету пенсионеров отвезти его в Казань на автомобиле. Выпрыгнув из салона машины, Кадыров скрылся. После этого на другом садовом участке он украл велосипед и переоделся в женскую одежду.

Кадыров был задержан на территории СНТ «Киндери» утром, на следующий день после побега. От дачи показаний мужчина отказался. По данным СК, в 1980-е годы он привлекался к уголовной ответственности.