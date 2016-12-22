В российских отделениях Райффайзенбанка взрывных устройств не нашли

В большинстве отделений Райффайзенбанка завершили проверки, взрывных устройств не найдено, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Сотрудники возвращаются на рабочие места», — рассказали в пресс-службе.

Райффайзенбанк эвакуировал все отделения в России ранее в пятницу, 13 октября. Отделения эвакуировали из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. В России у банка 179 офисов, в которых работают около 8 тыс. человек.

В поступившем в банк сообщении о минировании не указывалось, в каком именно подразделении могло быть заложено взрывное устройство. «Мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр», — отмечали в Райффайзенбанке.

Сотрудник одного из эвакуированных офисов банка рассказал РБК, что в кол-центр поступил звонок около 15:20 мск. Сотрудникам сказали, что одно из отделений заминировали, после чего всех вывели на улицу.

Эвакуации из-за звонков о «минировании» по всей России начались в сентябре. Глава ФСБ Александр Бортников 5 октября заявлял об установлении лиц, причастных к организации волны ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. По его словам, это четыре россиянина, которые в настоящее время находятся за границей. По оценке ФСБ, ущерб от телефонного терроризма составил 300 млн руб.