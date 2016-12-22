Неверов сложил полномочия секретаря генсовета «Единой России»

Генсовет «Единой России» на заседании 13 октября единогласно утвердил отставку Сергея Неверова с поста секретаря генсовета партии, передает корреспондент РБК.

Исполняющим обязанности секретаря генсовета в четверг стал экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, которого назначил на этот пост премьер-министр, лидер партии Дмитрий Медведев.

На выступлении в генсовете Неверов отметил, что проработал секретарем семь лет, и напомнил, что еще в 2016 году было принято решение, что один человек не может совмещать два поста. «Поэтому я написал заявление на имя председателя партии [Дмитрия Медведева] о сложении полномочий, он это заявление принял», — пояснил Неверов.

Он поблагодарил всех за совместную работу и сообщил, что в в настоящий момент текущий рейтинг партии достиг исторического максимума — 54%. «Но это не повод почивать на лаврах», — сказал Неверов. Было время, напомнил он, «когда из партии бежали, но время все расставило на свои места». «И мы видим и доверие президента (к партии), а фракция за всю историю парламентаризма является самой крупной»., — заключил он.

После Неверов представил члена ЕР Андрея Турчака, который заявил: «Мы Сергея Ивановича [Неверова] никуда не провожаем, он с нами. Для меня это возвращение домой, начинал в партии давно. Тот опыт, который я получил в партии, потом работая «на земле», будет полезен».

Он отметил, что впереди главное событие — выборы президента и партия должна подойти к этому уверенно. «Искренне рассчитываю на вашу поддержку, вместе победим», — заключил Турчак.

Неверова 9 октября избрали лидером думской фракции «Единой России» вместо возглавившего Дагестан Владимира Васильева.

Андрей Турчак 12 октября сложил полномочия губернатора Псковской области и в этот же день был назначен и.о. секретаря генерального совета «Единой России». Главой Псковской области был назначен 42-летний заместитель полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.

В сентябре РБК сообщал, что в отставку после выборов 10 сентября могут быть отправлены около десяти губернаторов. Ровно через месяц, 11 октября, источники РБК заявили, что ротация губернаторов будет окончена после отставки Турчака.