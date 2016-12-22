Никиту Белых госпитализировали в больницу «Матросской тишины»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки, госпитализирован в больницу СИЗО «Матросская тишина», сообщил РБК его адвокат Андрей Грохотов.

«Я сейчас лично еду в изолятор «Матросской тишины». Вчера [12 октября] он был госпитализирован», — заявил Грохотов.

По его словам, Белых уже несколько месяцев жалуется на ухудшение своего здоровья. «В частности, у него ухудшилось зрение, есть признаки катаракты. Кроме того, он в последние несколько месяцев жалуется на то, что препараты ему не очень помогают снижать артериальное давление, что являлось несколько раз причиной того, что он не мог работать на судебном заседании», — отметил Грохотов.

11 октября экс-губернатору стало плохо в конвойном помещении Пресненского суда Москвы. После того как Белых осмотрели врачи скорой помощи, ему стало лучше.

28 сентября Грохотов утверждал, что Белых переведут в больницу «Матросской тишины» до конца сентября.

Никита Белых обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его задержали в июне 2016 года в Москве за взятку в размере €600 тыс. В августе 2017 года Пресненский суд Москвы продлил арест Белых до 4 февраля 2018 года.

Сам губернатор отрицает все обвинения. Нашедшие при нем средства он назвал «внебюджетным финансированием» для развития города Кирова.

