Компания Ротшильдов выиграла тендер «Нафтогаза»

Финансовая компания Rothschild S.p.A. (принадлежит клану Ротшильдов) выиграла тендер НАК «Нафтогаз Украины» на предоставление инвестиционно-банковских услуг при отделении деятельности по транспортировке газа (анбандлинг — разъединение активов. — РБК) и привлечении партнера к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины. Об этом говорится в протоколе раскрытия данных в системе ProZorro. ​

Услуги нефтяной компании должны быть оказаны до 31 декабря 2020 года. Цена тендера — 98 млн грн.

В аукционе, который состоялся 12 октября, также участвовала Lazard Frères (Франция), а заявленная TNN LTD (Великобритания) не была допущена к аукциону.

В письме Rothschild утверждается, что в их команде присутствуют специалисты, которые участвовали в сделке Snam и Allianz Capital Partners при покупке Gas Connect Austria у OMV за €601 млн, а также в создании совместного предприятия между Osaka Gas и итальянским оператором газораспределительных систем Erogasmet. Кроме того, представители Rothschild участвовали в сделках M&A с участием Snam для выполнения условий Третьего энергопакета по разделению бизнесов.

4 сентября «Нафтогаз Украины» объявил открытые торги на предоставление инвестиционно-банковских услуг, связанных с обеспечением отделения деятельности по транспортировке природного газа. Отмечалось, что инвестсоветник должен оценить риски анбандлинга и дать рекомендации по уменьшению их негативного воздействия, создать условия для успешного отбора партнера по управлению ГТС, а также помочь в структурировании взаимоотношений с главными заинтересованными сторонами (акционерами ГТС и заказчика, кредиторами, госорганами). Утвердить результаты конкурса на выбор партнера по управлению ГТС должен кабмин Украины.