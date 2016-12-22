В Брюсселе эвакуировали здание Евросовета из-за токсичных паров

Несколько человек пострадали в результате выделения ядовитых паров из вентиляционной системы кухни, расположенной в здании Европейского совета и Совета ЕС в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета. Точное число пострадавших не указано.

В пресс-службе секретариата Совета заявили, что ЧП произошло из-за технических неполадок в вентиляционной системе. Пострадавшие — работники кухни.

На место инцидента прибыли пожарные и медслужбы для эвакуации пострадавших. В секретариате решили также в качестве меры предосторожности эвакуировать из здания всех сотрудников.

Причина выделения ядовитых паров выясняется.

В заявлении говорится, что инцидент не помешает предстоящему заседанию Европейского совета, который запланирован на 19–20 октября.