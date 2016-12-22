В Тверской области возбудили уголовное дело после смерти 200 собак

Бежецкий межрайонный отдел управления СКР по Тверской области возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ), сообщается на сайте регионального управления СК. По данным следствия, с 1 марта по 2 сентября сотрудники ООО «ЖКХ» Регион» и ГБУ «Рамешковская СББЖ» отлавливали бездомных животных по контракту, заключенному с администрацией поселка Рамешки. Но сотрудники этих учреждений «в целях извлечения прибыли» не давали собакам еду и не ухаживали за ними. «Рамешковская СББЖ» предоставило «ЖКХ» Регион» несоответствующие нормам закона заключения о состоянии здоровья собак, на основании этого документа собак усыпили.

Согласно приведенным СК данным, умерли 205 собак..

12 октября против генерального директора приюта и ООО «ЖКХ» Регион» было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

Также против генерального директора «ЖКХ» Регион» было возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».