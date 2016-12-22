В Минздраве рассказали о росте продолжительности жизни на селе

Глава Минздрава Вероника Скворцова отчиталась об улучшении показателей сельской медицины. В частности, ведомство зафиксировало снижение смертности на селе, говорится в материалах доклада министра, поступивших в РБК.

По информации Минздрава, с 2011 года увеличилась средняя продолжительность жизни жителей сельских районов с 67,9 до 70,5 лет. При этом прирост продолжительности жизни в сельской местности превысил аналогичный показатель для горожан (2,5 года против 1,84 года). Смертность среди жителей села за пять лет — с 2011 по 2016 год снизилась на 6,6%, а младенческая смертность — на 16%.

Увеличился охват диспансеризации сельского населения. Всего диспансеризацией оказались охвачены более 18,5 млн человек. За пять лет заболеваемость туберкулезом и алкоголизмом у селян снизилась на 26,5 и 32% соответственно.

Выступая на пленарном заседании Госдумы накануне, 12 октября, Скворцова рассказала о проблемах с материнской смертностью. По данным министерства, этот показатель в сельской местности в полтора раза выше, чем в городской, передавала «Парламентская газета».

В сентябре Минздрав сообщил об историческом рекорде продолжительности жизни россиян. По оценкам ведомства, она достигла 72,5 лет. Продолжительность жизни мужчин увеличилась более чем на один год — с 66,5 до 67,5 года, у женщин этот показатель составил 77,4 года.