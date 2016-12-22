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В Сочи против конвоира возбудили дело после гибели арестанта под поездом
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В Сочи против конвоира возбудили дело после гибели арестанта под поездом
Общество, 14:18
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В Сочи против конвоира возбудили дело после гибели арестанта под поездом

В Сочи возбудили уголовное дело против конвоира, которого подозревают в том, что из-за его действий сбежавший арестант погиб под колесами поезда. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СКР.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к обязанностям по службе, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Подозреваемый — 37-летний инспектор спецчасти изолятора временного содержания УВД по городу Сочи.

По данным следствия, 12 сентября подозреваемый ненадлежаще организовал конвоирование арестованного. В итоге тот сбежал и погиб под пассажирским поездом на платформе железнодорожного вокзала станции Лазаревская Северо-Кавказской железной дороги.

Источники телеканала «360» в правоохранительных органах рассказали, что погибший покончил с собой. «Конвой, сопровождавший группу заключенных, усадил их на корточки спиной к прибывающему поезду на платформе станции Лазаревское. Внезапно мужчина 1974 года рождения, оттолкнув охранника, бросился под колеса поезда. Полицейский попытался удержать его за ноги, но заключенный вырвался», — отметили источники.

По данным «Комсомольской правды» 40-летний заключенный был арестован по подозрению по ст. 135 ч. 2 («совершение развратных действий с несовершеннолетним лицом»). Издание отмечает, что у погибшего были нарушения психики.

Теги: авария , уголовное дело , Поезд , Конвоир
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