Суд оправдал обвинявшуюся в заказе убийства чиновника Росреестра женщину

Ленинградский областной суд вынес приговор по делу об убийстве начальника Всеволжского отдела Росреестра в Ленинградской области Натальи Захаровой. Ключевой фигурант дела — Юлия Новоденская, бывшая подчиненная Захаровой, которую следствие считало заказчицей убийства, — оправдан, сообщает «Интерфакс».

Суд пришел к выводу, что обвинение не предоставило достаточных доказательств ее причастности к убийству.

Четверых других фигурантов дела: Вадима Харватова, Александра Смирнова, Андрея Иванова и Михаила Сорокина суд признал виновными и приговорил к срокам от девяти до 18 лет в колонии строгого режима. Другого обвиняемого Николая Журавлева приговорили к штрафу в 50 тыс. руб. и освободили от ответственности за истечением срока давности. Кроме него от ответственности освобожден Владимир Толдов также из-за истечения срока давности.

Обвинение настаивало, что Новоденская в 2015 году уговорила своего знакомого Михаила Сорокина убить свою бывшую начальницу Захарову и похитить принадлежащие ей деньги. Та уволила Новоденскую за поддельный диплом. Сорокин, настаивало следствие, договорился совершить убийство вместе с другими фигурантами дела. Они похитили Захарову и задушили ее. Тело убитой они вначале закопали на пляже в Кронштадте, а позднее перепрятали в болоте в Всеволжском районе. Из квартиры убитой они похитили 2,3 млн руб.

«Оценив совокупность доказательств, суд пришел к выводу о непричастности Новоденской к совершению преступления, в связи с чем она подлежит оправданию по предъявленному ей обвинению», — огласила решение судья.

Потерпевшие по делу, мать и дочь Захаровой, заявили гражданские иски на сумму 40 млн руб.