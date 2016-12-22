В южнокорейский порт прибыла атомная подлодка США USS Michigan

Американская атомная подводная лодка USS Michigan прибыла в южнокорейский порт Пусан. Об этом говорится в сообщении командования американских ВМС в Южной Корее в Facebook.

«Военно-морские силы США в Южной Корее и флот Южной Кореи приветствовали прибытие подводной лодки Michigan класса Ohio с управляемыми ракетами на борту», — отмечается в сообщении.

Фото: страница U.S. Navy Korea в facebook

Командующий американскими ВМС в Южной Корее контр-адмирал Брэд Купер отметил роль этого визита для укрепления связи между американскими и корейскими моряками. «Сегодня наши отношения крепче, чем когда-либо. Наше партнерство еще больше укрепилось в результате этого визита», — цитирует его агентство «Ренхап». По данным агентства, на борту подлодки находится более 150 ракет Tomahawk («Томагавк»).

До этого, 1 октября, стало известно, что Вашингтон направляет в район Корейского полуострова атомный авианосец USS Ronald Reagan. Он должен принять участие в учениях вместе с флотом Южной Кореи во второй половине октября. Вместе с авианосцем в регион направлена авианосная ударная группа.