Генпрокуратура Украины вызвала Януковича на допрос в Киев

Украинская Генпрокуратура направила экс-президенту страны Виктору Януковичу повестку на допрос в Киев по делу о госизмене. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи потребовали от бывшего президента явиться на допрос 17 октября в 11:30 «в каб. №307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями». На допрос Янукович должен прибыть в качестве подозреваемого.

В этот же день Генпрокуратура вызвала на допрос экс-главу МВД Виталия Захарченко и экс-начальника полиции Киева Валерия Коряка. Они также проходят подозреваемыми по делу о госизмене. За неявку в прокуратуру им грозит штраф в размере нескольких минимальных размеров оплаты труда.

После смены власти на Украине в 2014 году Виктор Янукович находится на территории России. На Украине его обвинили в госизмене и совершении госпереворота в 2010 году.

В начале июля экс-президент Украины отказался от личного участия в процессе, назвав процесс «профанацией». До этого, 29 июня 2017 года председатель Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко постановил рассматривать дело о государственной измене Януковича заочно.