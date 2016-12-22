Генштаб Турции заявил о создании наблюдательных пунктов в Идлибе

Генштаб Турции с 12 октября начал устанавливать наблюдательные пункты в сирийской провинции Идлиб в рамках достигнутых в Астане соглашений по созданию зон деэскалации в Сирии, сообщается в официальном заявлении на сайте Генштаба.

Пункты создаются для наблюдения за перемирием, обеспечением доставки гуманитарной помощи и созданием условий для возвращения населения в свои дома. Генштаб 8 октября начал разведывательную операцию в Идлибе в рамках астанинских соглашений, уточняется в заявлении.

О том, что в ночь на 13 октября 12 бронетранспортеров и 80 солдат Турции пересекли границу с Сирией и вошли в провинцию Идлиб, сообщает издание Milliyet. Издание ссылается на разные источники и журналиста ​CNN TÜRK, который вел трансляцию из Идлиба. По данным журналиста, границу также пересекли в общей сложности 120 турецких солдат.

Источники отмечают, что количество военнослужащих и бронемашин может увеличиться. Солдаты будут размещены на границе с сирийскими Африном и Идлибом.

Турция начала операцию в Идлибе в связи с договором Анкары с Россией, Ираном и сирийским правительством о создании зон деэскалации.

По данным Milliyet, турецкие вооруженные силы с 8 по 11 октября проводили в идлибской провинции разведывательную операцию. Источники Reuters сообщали, что 8 октября видели транспортные средства турецких военных в населенном пункте Атма в Идлибе. Незадолго до этого Сирийский центр мониторинга по правам человека в Британии, который ссылался на очевидцев, сообщал, что 8 октября турецкие силы обстреляли силы группировки «Тахрир аль-Шам» в районе Идлиба.

Генштаб Турции официально объявил о начале операции в Идлибе 9 октября. Об этом сообщала газета Daily Sabah со ссылкой на соответствующее заявление военных. Соглашения по созданию зоны деэскалации в районе Идлиба, достигнутые еще в мае в Астане, были утверждены в сентябре.