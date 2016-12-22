КамАЗ с начала года увеличил чистую прибыль почти в 11 раз

Автопроизводитель «КамАЗ» за девять месяцев 2017 года в 10,7 раза увеличил чистую прибыль по РСБУ. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.

Согласно документам, чистая прибыль по РСБУ компании в январе—сентябре 2017 года составила 2,979 млрд руб. Годом ранее за этот же период компания получила 279,4 млн руб. Еще большую динамику роста показала доналоговая прибыль, которая увеличилась в 17,8 раза и составила 3,89 млрд руб. Выручка КамАЗа за этот период увеличилась на 33,1%, до 94,52 млрд руб.

Прибыль от продаж компании составила 5,64 млрд руб. При этом в 2016 году за этот же период по этому показателю компания оказалась в убытке на 1,72 млрд руб.

Как сообщил РБК представитель компании, увеличение прибыли в 10,7 раза связано с активным ростом продаж и принятыми мерами в рамках программы повышения эффективности бизнеса, которая предусматривает сокращение издержек.

Как сообщила ранее в октябре пресс-служба КамАЗа, с начала года завод выпустил 26,5 тыс. автомобилей и машкомплектов, что на 15% больше, чем чем за аналогичный период 2016 года.