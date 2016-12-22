Неизвестный открыл стрельбу на автостоянке у ТЦ «Авиапарк» в Москве

В Москве разыскивают неизвестного, который ранил мужчину из травматического пистолета на автостоянке торгового центра. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«На автостоянке торгового центра по адресу: Ходынский бульвар, д. 4, неизвестный выстрелил в мужчину 1981 года рождения из травматического пистолета, после чего скрылся на автомобиле», — сказал собеседник агентства.
По данному адресу находится ТЦ «Авиапарк».
Как уточняют в пресс-службе, инцидент произошел вечером 12 октября. Пострадавшего мужчину госпитализировали с переломами и многочисленными травмами.
9 октября мужчина устроил стрельбу в сельской администрации Демянского района Новгородской области. Он выстрелил в сотрудницу администрации, которая являлась его женой. Женщину госпитализировали. Мужчина после нападения покончил с собой.