Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,04 57,56 EUR Нал. 68,72 68,11 USD Бирж. 57,66 -0,04 EUR Бирж. 68,18 -0,05 USD ЦБ. 57,69 -0,23 EUR ЦБ. 68,45 -0,06 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5500,01 +56,01 ММВБ 2097,15 +0,10% РТС 1145,97 +0,18% Brent 56,56 +0,28% DJIA 22841,01 -0,14% Nasdaq 6591,51 -0,18% FTSE 7556,24 +0,30%
Помощник Путина рассказал о переговорах с Саудовской Аравией по С-400
Лента новостей
Главу Amazon Studios отстранили после обвинений в домогательствах 09:54, Общество ЦБ отозвал лицензию на страхование по ОСАГО у «Уралсиба» 09:35, Финансы СКР проведет проверку из-за севшего на мель в ХМАО теплохода 09:06, Общество Дошли до палки: кто заразил Москву скандинавской ходьбой 09:00, Свое дело Эрдоган заявил о переговорах с Россией по покупке ЗРК С-500 08:37, Политика ФСБ полгода прослушивала разговоры сотрудников Роскомнадзора 08:18, Общество Захарова ответила на обвинения в использовании покемонов против США 08:08, Политика Умные столы и капсулы: в Москве открыли Центральный дом предпринимателя 07:56, Недвижимость  Минобороны предупредило об угрозе ПРО США для космической безопасности 07:51, Политика Мэрия рассказала о планах благоустройства после 2018 года 07:00, Общество Постпред США при НАТО назвала главную проблему покупки Турцией С-400 06:52, Политика Gett заподозрил «Яндекс.Такси» в слежке за содержимым телефонов клиентов 06:05, Бизнес В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали 31 человек 05:59, Общество Счетная палата признала недостоверным план Минфина по сбору дивидендов 05:27, Экономика Россия перебросила в Казахстан военную авиацию 05:24, Политика В США россиянку обвинили в похищении собственной дочери 04:49, Общество СNN обвинил Россию во вмешательстве в политику через Pokemon Go 04:31, Политика Недокуренную сигару Черчилля продали на аукционе за более $12 тыс. 04:03, Общество СМИ назвали инициатора запуска 100 политических Telegram-каналов 03:48, Политика В США третий ретейлер отказался от продукции «Лаборатории Касперского» 03:34, Бизнес Постпред России назвал дату возможного возвращения голоса в ПАСЕ 03:04, Политика ЦБ признал незаконным списание комиссий с просроченных карточных счетов 02:39, Финансы Tesla объявила отзыв 11 тыс. автомобилей Model X 02:12, Технологии и медиа Минобороны отчиталось об освобождении от ИГ 92% территории Сирии 01:53, Политика В Подмосковье загорелся торговый центр 01:36, Общество На Украине вступил в силу закон о 75% квоте для украинского языка на ТВ 01:16, Политика В Госдепе заявили о готовности вернуть России снятые с консульств флаги 01:14, Политика АP опубликовало запись кубинской «акустической атаки» на дипломатов США 00:38, Политика
Помощник Путина рассказал о переговорах с Саудовской Аравией по С-400
Политика, 10:11
0
Помощник Путина рассказал о переговорах с Саудовской Аравией по С-400

Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры о поставках зенитной ракетной системы С-400, заявил помощник президента Владимир Кожин. В ближайшее время две страны планируют подписать соответствующий контракт, передает «Интерфакс».

«Сейчас идут переговоры, согласование», — рассказал Кожин. На вопрос о том, когда стоит ожидать заключения контракта, Кожин ответил, что «в самое ближайшее время».

Кроме того, Кожин рассказал о графике поставок комплексов в Турцию. По его словам, С-400 будут отправлены Анкаре вслед за тем, как их получит Китай. «Контракт разработан, есть очередность, сейчас выполняется китайский, потом следующий контракт пойдет. Турция — в очереди, все идет по согласованному графику», — рассказал он.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Россия и Турция подписали соглашение о поставках комплексов С-400. В сентябре Анкара перечислила России аванс по контракту. Информацию об этом подтвердил Кожин. Кроме того, он сообщил, что после подписания контракта на комплексы С-400 «выстроилась настоящая очередь». По его словам, среди заинтересованных в покупке российских комплексов стран оказались государства Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторые государства — члены ОДКБ.

В начале октября стало известно, что комплексы С-400 в России также намерена закупить Саудовская Аравия. Официально о поставке комплексов Эр-Рияду стало известно 9 октября. Стоимость контракта, по данным «Коммерсанта», составляет порядка $2 млрд.

Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400
Политика

Ранее Эрдоган рассказал, что Турция также ведет переговоры с Россией о покупке комплексов С-500, которые пока еще не приняты на вооружение российской армии.

Теги: Саудовская Аравия , Владимир Кожин , ЗРК С-400
Главное
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по покупке ЗРК С-500 Политика
Материалы по теме
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по покупке ЗРК С-500 Политика
Постпред США при НАТО назвала главную проблему покупки Турцией С-400 Политика
Россия объявила о покупке саудитами С-400 и производстве Эр-Риядом АК-103 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку