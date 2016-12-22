Помощник Путина рассказал о переговорах с Саудовской Аравией по С-400

Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры о поставках зенитной ракетной системы С-400, заявил помощник президента Владимир Кожин. В ближайшее время две страны планируют подписать соответствующий контракт, передает «Интерфакс».

«Сейчас идут переговоры, согласование», — рассказал Кожин. На вопрос о том, когда стоит ожидать заключения контракта, Кожин ответил, что «в самое ближайшее время».

Кроме того, Кожин рассказал о графике поставок комплексов в Турцию. По его словам, С-400 будут отправлены Анкаре вслед за тем, как их получит Китай. «Контракт разработан, есть очередность, сейчас выполняется китайский, потом следующий контракт пойдет. Турция — в очереди, все идет по согласованному графику», — рассказал он.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Россия и Турция подписали соглашение о поставках комплексов С-400. В сентябре Анкара перечислила России аванс по контракту. Информацию об этом подтвердил Кожин. Кроме того, он сообщил, что после подписания контракта на комплексы С-400 «выстроилась настоящая очередь». По его словам, среди заинтересованных в покупке российских комплексов стран оказались государства Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторые государства — члены ОДКБ.

В начале октября стало известно, что комплексы С-400 в России также намерена закупить Саудовская Аравия. Официально о поставке комплексов Эр-Рияду стало известно 9 октября. Стоимость контракта, по данным «Коммерсанта», составляет порядка $2 млрд.

Ранее Эрдоган рассказал, что Турция также ведет переговоры с Россией о покупке комплексов С-500, которые пока еще не приняты на вооружение российской армии.