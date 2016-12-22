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Белый дом отказался от выплаты субсидий страховым компаниям по Obamacare
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Белый дом отказался от выплаты субсидий страховым компаниям по Obamacare
Общество, 10:08
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Белый дом отказался от выплаты субсидий страховым компаниям по Obamacare

Администрация президента США решила отказаться от выплаты субсидий страховым компаниям, выдающим страховки по закону о здравоохранении, принятом при предыдущем президенте (Obamacare). Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого дома.

Как пояснила официальный представитель американской администрации Сара Сндерс, это решение было основано на рекомендациях Минюста. Выплаты страховщикам она назвала примером нецелесообразной траты денег. «Поддержка страховых компаний через эти незаконные платежи — еще один пример того, как предыдущая администрация злоупотребляла долларами налогоплательщиков и обходила закон, чтобы поддержать неработающую систему», — заявила Сандерс.

Субсидирование страховых компаний по Obamacare помогало получить страховку американцам с низким уровнем доходов. В 2017 году, по данным CNN, на выплату субсидий Вашингтон потратил около $7 млрд.

Накануне 12 октября Дональд Трамп подписал указ об изменении действия закона Onamacare. Согласно распоряжению американского президента, граждане смогут приобретать облегченные медицинские страховки.

По закону о здравоохранении, который был выпущен администрацией Барака Обамы, граждане США должны были под угрозой штрафа приобретать медицинские страховки. Также были повышены налоги на здравоохранение и расширена страховка для малоимущих. Закон действовал с 2010 года. С момента своего избрания с критикой закона выступает Дональд Трамп, однако его вероятная отмена вызывает дискуссии в сенате США.

Теги: США , Белый дом , Obamacare
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