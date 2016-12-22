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Постпред США при НАТО назвала главную проблему покупки Турцией С-400
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Постпред США при НАТО назвала главную проблему покупки Турцией С-400
Политика, 06:52
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Постпред США при НАТО назвала главную проблему покупки Турцией С-400

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли заявила, что зенитный российский ракетный комплекс С-400 несовместим с системами, которые использует Альянс. Об этом она сказала в интервью газете The Washington Post.

По ее словам, Россия давно «играет в игру». «Это игра — порвать связи в НАТО, между нашими союзниками, и вызвать разногласия. Они идут и делают что-то вроде того, чтобы Турция купила систему ПРО», — сказала Бэйли. По ее словам, могут быть выстроены «стены». «И это цель России. Это потрясающе, какими опытными они стали. И НАТО знает об этом», — сказала американский представитель.

В июле турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что подписал соглашение о покупке российских зенитно-ракетных комплексов C-400. В Кремле заявили, что не комментируют слова турецкого лидера.

Прорыв в НАТО: что стоит за покупкой Турцией российских С-400
Политика

В мае РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что Эрдоган подписал соглашение о покупке ЗРК С-400 за $500 млн за дивизион. По данным собеседника РБК, переговоры о сделке продолжались на протяжении нескольких месяцев.

В конце августа глава ​Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Москва и Анкара почти достигли договоренности о поставке С-400. Он отметил, что все еще «есть нюансы», которые необходимо решить. Шугаев выразил надежду, что переговоры России и Турции по этому вопросу закончатся позитивно. Он отметил, что «заокеанские друзья, конечно, негодуют», но Турция является независимым государством, которое может само принять решение о покупке и «сопрягать или не сопрягать» свои системы с НАТО.

В июле глава Пентагона Джеймс Мэттис заметил, что покупка Турцией С-400 может стать «проблемой», потому что российский зенитно-ракетный комплекс не совместим с системами НАТО. Он подчеркнул, что покупка российского ЗРК является «суверенными решением» Анкары.

Теги: США , НАТО , Турция , С-400
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