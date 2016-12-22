В США россиянку обвинили в похищении собственной дочери

В США россиянку Богдану Осипову обвиняют в похищении собственной дочери, которую она увезла в Россию. Об этом сообщил российский генеральный консул в городе Хьюстон штата Техас Александр Писарев, передает «РИА Новости».



По его словам, Осипова была задержана в США несколько дней назад. «Сегодня было заседание суда и к нам поступила информация, что ее не выпустили (под залог)», — сказал Писарев». Он отметил, что российские дипломаты держат с ней постоянную связь и с ее адвокатами и оказывают необходимую помощь.



Как сообщает Associated Press, 37-летняя Богдана Александровна Моблей была арестована в сентябре в городе Уичито в штате Канзас. По версии следователей, ее трое детей все еще остаются в России.

Осипова, которая взяла фамилию Моблей, эмигрировала в США в 2003 году, и позже стала гражданкой Соединенных Штатов. Ее обвиняют в том, что она уехала из США в 2003 году с ребенок от своего первого брака, и еще с одним ребенок от второго мужа в 2014 году. По словам прокуроров, третьего ребенка она родила, спустя два месяца, после того, как вернулась на свою родину.

Ее второй муж подал на развод и получил согласие Осиповой. Развод был одобрен как и российским судом, так и американский. В Канзасе судья также постановил вернуть двух детей отцу из России. Но спустя три года, он не видел детей, несмотря на то, что в 2015 году он прилетел в город Гданск в Польшу, чтобы встретиться с Осиповой и с ними. В иске сказано, что мужчина встретился с бывшей женой на российско-польской границе, но она приехала без детей.

Осипова позволяла бывшему супругу говорить с детьми по телефону или по Skype до ноября 2016 года, когда она сказала мужчине, что ему нужно прислать деньги, чтобы возобновить общение. Она переезжала несколько раз и отказывалась давать бывшему мужу новый адрес.



Агентство отмечает, что неясно, почему Осипова вернулась в США в 2017 году. Не известно контактировал ли ее бывший муж с ее другими детьми.