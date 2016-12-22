В США третий ритейлер отказался от продукции «Лаборатории Касперского»

Американский ритейлер Staples стал третьим, кто отказался от продажи продукции «Лаборатории Касперского». Об этом сообщил представитель американской компании, передает Bloomberg.



По данным агентства, страницы о продажи программного обеспечения Лаборатории были убраны с сайта компании, а также ее софт будет изъят из всех магазинов Staples. В американской компании отказались отвечать на вопрос о причине отказа продавать продукцию Касперского.

Ранее от продукции российской компании отказались ритейлеры Best Buy Co и Office Depot, после того, как в США вступил в силу запрет для госкомпаний использовать софт «Лаборатории Касперского». Однако, ее продукция все еще доступна на сайте Amazon.

Staples — американская компания, которая владеет сетью супермаркетов, в которых продаются товары для офиса. В ее распоряжении 1,5 тыс. магазинов в Северной Америке. Штаб-квартира компании располагается в городе Фрейминг в американской штате Массачусетс.

В Соединенных Штатах подозревают российскую компанию в шпионаже. Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что некоторые представители «Лаборатории Касперского» связаны с российский разведкой и другими государственными органами России. По данными газеты The Wall Street Journal, хакеры, поддерживаемые российскми властями, смогли украсть классифицированную информацию о кибертехнологиях с ноутбука сотрудника американского Агентства безопасности, у которого стоял софт от «Лаборатории Касперского».



В российской компании назвали все обвинения США необоснованными и подчеркнули, что у «Лаборатории Касперского» отсутствуют какие-либо связи с государствами мира, и она не помогала и не будет помогать ни какому правительству в кибершпионаже.

В четверг, 12 октября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет и не имела отношения к использованию ПО «Лаборатории Касперского» для шпионажа. По его словам, подобные заявления «беспочвенны и бездоказательны».