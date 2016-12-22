В Подмосковье загорелся торговый центр

В подмосковном городе Чехов загорелся торговый центр «Перспектива». Об этом сообщается на официальном сайте местного управления МЧС.

Как отмечается в сообщении, о возгорании стало известно в 00:10 мск. В тушении пожара принимают участие 23 человек и семь единиц техники.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь возгорания составила 300 кв. м. Пожару был присвоен второй номер сложности, рассказал собеседник агентства.

По данными источника агентства «Интерфакс», площадь пожара близка к 1,5 тыс.кв.м». По его словам, в качестве одной из версий произошедшего рассматривается некорректный монтаж электропроводки в здании ТЦ. «Также сеть могла не выдержать чрезмерных нагрузок», — отметил собеседник агентства.

В управлении МЧС по Подмосковью сообщили «РИА Новости», что площадь пожара в ТЦ увеличилась до 3 тыс. кв. м.



Источник «Интерфакса» отметил, что кровля торгового центра «почти рухнула». По его словам, из здания слышны хлопки. «Возможно, взрываются емкости со смазочными материалами, хранившиеся в магазине автозапчастей, где и произошел пожар», — отметил собеседник агентства.

​Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара. Как он сообщает, рядом с горящим ТЦ находится автозаправка. По информации РЕН ТВ, в результате пострадал один человек. Огонь перекинулся на кровлю торгового центра, отмечает телеканал.