Арку Крымского моста подняли на проектную высоту

Фото: мост.рф

Автодорожная арка Крымского моста была поднята на проектную высоту в 35 м. от уровня моря. Об этом сообщается на сайте «Крымский мост».



Как отмечается в сообщении, подъем арки занял пять часов. В течение ночи будут вестись работы по закреплению арки.

Подъем арки проводился в штатном режиме, без отклонений и в пределах между двумя опорами моста, отмечается в сообщении. Она поднималась с помощью мощных домкратов, которые были установлены на рабочих площадках фарватерных опор. Всего в подъеме были задействовано 12 устройств, которые способны поднимать груз весом 650 т. Но они принимали нагрузку постепенно. Сначала устройства поднимали пять тонн, затем — 100 т, и далее до расчетной нагрузки. Подъем выполнялся со скоростью около 5 м/ч.

Видео: Krymsky.bridge / Facebook

После того, как арка была поднята от плавучей системы на два метра, она держалась на весу в течение одного часа. За это время специалисты проверяли работу всех механизмов, чтобы не было сбоев, и, удостоверившись в этом, продолжили подъем. Всего в работе приняли участие 30 инженеров, стропальщиков, геодезистов и специалистов по качеству.

Следующим этапом станет закрепление конструкции «ветровыми связями», которые представляют собой временные балки, фиксирующие положение арки в пролете. После этого начнется ее окончательный монтаж. После этого движение судов по Керчь-Еникальскому каналу будет возобновлено. Оно было ограничено в связи с установкой арки с 11 по 14 октября.